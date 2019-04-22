نيويورك ستغير مبانيها

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في تصريحات تلفزيونية الاثنين إن المدينة ستحظر ناطحات السحاب المصنوعة من الزجاج والصلب.

وكان مجلس المدينة قد وافق الخميس الماضي على مشروع قانون يفرض على أصحاب البنايات الكبيرة اتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.

ويهدف القانون إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من مباني المدينة بنسبة 40 في المئة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وتفرض الإجراءات الجديدة على مالكي المباني اتخاذ تدابير لجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وقال عمدة المدينة الديمقراطي في لقاء مع برنامج Morning Jo الذي يذاع على شبكة MSNBC إن أكبر مصدر للانبعاثات في مدينة نيويورك هو المباني.

وأضاف: "نحن نضع تفويضات واضحة وقوية. نيويورك هي أول مدينة كبرى على وجه الأرض تقول لأصحاب المباني: نظفوا ووفروا الطاقة".

وأضاف: "سنحظر ناطحات السحاب المصنوعة من الزجاج والصلب... إذا أراد شخص ما بناء واحدة، سيتعين عليه اتخاذ مجموعة كبيرة من الخطوات لجعلها تتمتع بالكفاءة من حيث استخدام الطاقة، لكننا لن نسمح بما رأيناه في الماضي".

وحذر المخالفين من غرامات قد تصل إلى مليون دولار.