هل ستتحكم في الوقت الذي تقضيه على فيسبوك؟

هل أدمنت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت بحاجة إلى المساعدة؟

هل تعطلك هذه المواقع عن أداء وجباتك اليومية بشكل أفضل؟

شركة فيسبوك أدركت هذه المشكلة، وأعلنت إطلاق أداة جديدة تتيح لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستغرام التحكم في الوقت الذي يقضونه عليهما.

الشركة أكدت في بيان أن لديها "مسؤولية لمساعدة الناس" على معرفة كم من الوقت يستخدمون منصاتها، وقالت إن الهدف هو أن يقضون أوقاتهم بشكل "إيجابي وملهم".

وتأمل فيسبوك أيضا أن تساهم هذه الأداة في تعزيز الحوار بين الآباء والمراهقين حول الاستثمار الأفضل للإنترنت.

وقالت فيسبوك إنها طورت هذه الأداة بالتعاون مع منظمات وخبراء رائدين في مجال الصحة النفسية.

كيف تستخدم هذه الأداة؟

اذهب إلى قائمة "الإعدادات" (Settings) في أي من تطبيقي فيسبوك أو إنستغرام.

في تطبيق إنستغرام، اضغط على"نشاطك" (Your activity)، أما فيسبوك، فاضغط على "وقتك على فيسبوك" (Your Time on Facebook).

ستجد لوحة تحكم تعرض لك متوسط وقت استخدامك للتطبيق.

قم بالنقر على أي شريط أمامك لمعرفة إجمالي الوقت لذلك اليوم.

بإمكانك أيضا تشغيل خاصية "تذكير يومي"، الموجودة أسفل لوحة التحكم، لتنبيهك عندما تصل إلى مقدار الوقت الذي تريد أن تقضيه على هذا التطبيق لهذا اليوم.

وبمقدورك أيضا النقر على "إعدادات الإشعارات" (Notification Settings)، والوصول إلى إعداد "تجاهل الإشعارات" (Mute Push Notifications)، الذي سيحد من التنبيهات التي تصلك من فيسبوك أو إنستغرام، لفترة من الوقت، عندما تكون بحاجة إلى التركيز.

والآن.. هل ستستخدم هذه الأداة الجديدة من فيسبوك لتنظيم وقتك؟