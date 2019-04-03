هل تنجح فكرة السفر بالطائرة وقوفا؟

تحاول شركة إيطالية متخصصة في صناعة مقاعد الطائرات إقناع شركات الطيران بالسماح للمسافرين بالحصول على أكبر مساحة ممكنة لأرجلهم خلال الرحلات عبر استخدام "المقاعد الواقفة".

وتقول شركة "Aviointeriors" إن مقاعدها التي أطلقت عليها اسم "سكاي رايدر 3" تسمح للمسافرين بالجلوس بأرجل ممتدة وهو ما يعني عمليا أن ركاب الطائرة سيكونون بوضع الوقوف طوال الرحلة، مثلما يحصل في عربات المترو.

"سكاي رايدر 3" يشبه إلى حد ما مقعد الدراجة الهوائية، وتم الكشف عنه في معرض للطيران يقام حاليا في مدينة هامبورغ الألمانية.

ووفقا للشركة المصنعة فإن الهدف من هذه المقاعد لا يتعلق بحشر أكبر عدد من الركاب داخل الطائرة.

ويقول المستشار الهندسي في شركة "Aviointeriors" غايتانو بيروغيني "إننا نريد أن نقدم تشكيلة متعددة المستويات من الركاب، وهو أمر مستحيل في الوقت الحاضر إذا كنت ترغب في الوصول إلى أقصى حمولة من المسافرين".

وعادة ما تكون الطريقة الوحيدة لشركات الطيران للوصول إلى أقصى سعة هي تجهيز طائراتها بالكامل بمقاعد اقتصادية.

وبما أن "سكاي رايدر 3" يشغل مساحة أقل مقارنة بالمقعد الاقتصادي العادي، فهذا يعني أن شركات الطيران يمكنها أن تحشر مقاعدها الاقتصادية، وتسمح للركاب الآخرين بحجز أنواع أخرى من التذاكر (رجال الأعمال، اقتصادية متميزة وغيرها) على الرحلة نفسها.

يؤكد بيروغيني أن هناك الكثير من الاهتمام بالمقعد، على الرغم من أن أحدا لم يقدم حتى الآن أي طلب للحصول عليه.

لكن المستشار الهندسي يعترف بأن المقاعد لن تكون بالضرورة مريحة جدا وخاصة في الرحلات الطويلة.

ويضيف "سأكون صادقا، لا أعتقد أن شخصا ما سيكون سعيدا بالبقاء في هذا المقعد لمدة ثماني ساعات، لكن غالبية الناس سيتقبلون ذلك إذا كانت الرحلة تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات من أجل توفير بعض المال".