العالم ينفض يديه من مايكل جاكسون

"ليفينغ نيفرلاند"، فيلم وثائقي حول نجم البوب الأميركي مايكل جاكسون الذي يعتبر الأفضل في التاريخ، لا يزال يثير الكثير من الجدل والتداعيات.

الفيلم الذي أذاعته قناة "اتش بي آو" في الولايات المتحدة والقناة الرابعة في بريطانيا في الثالث والرابع من آذار/ مارس الجاري، يتركز حول مزاعم اعتداءات جنسية قد يكون جاكسون ارتكبها بحق أطفال قصر حينما كانوا يقضون معه أوقات العطلة في مزرعة "نيفرلاند".

​ومنذ إذاعة البرنامج الوثائقي فإن هناك الكثير من التداعيات:

قفاز وقبعة

أزال متحف الأطفال في إنديانابوليس في 15 آذار/مارس الجاري، ثلاثة أشياء كانت خاصة بجاكسون من معرض مغنيي البوب الأميركيين، فقد أزيلت صورته وكذلك قفازه وقبعته المميزتان.

استبدال أغنيته

استبدل فريق لوس أنجلس ليكرز أغنيته "Beat It" بلحن تشاك بيري "جوني بي جود" ونيرفانا.

​سحب التصاميم

سحبت لويس فويتون التصاميم المتعلقة بجاكسون من مجموعتها الرجالية. وكانت تصاميم شتاء 2019 ملهمة من جاكسون، ووضعت صورة لعينيه على تيشرتاتها.

وأعلنت فويتون أنها لن تنتج أي شيء يتعلق مباشرة بمايكل جاكسون، وأدانت "بشكل صارم أي اعتداء أو عنف على الأطفال".

إعلانات محبيه

بعد التأثير المهول للفيلم الوثائقي، أطلق محبو الفنان حملة دعاية "البراءة لمايكل" في لندن، استهدفت الحافلات ومحطاتها لكن الحكومة المحلية قالت إنها ستنهي هذه الحملة بسبب حساسية القضية.

​انخفاض المبيعات

وردت التقارير بأن مبيعات ألبومات مايكل جاكسون الغنائية انخفضت بنحو 39% بعد إذاعة الفيلم الوثائقي.

"سيمبسون" يرفض

ظهر جاكسون في حلقة من مسلسل "سيمبسون" الشهير، بشخصية مريض في معهد للأمراض العقلية يعتقد أنه الشخصية الحقيقية لمايكل جاكسون.

لكن بعد الفيلم الوثائقي، تفيد التقارير بأنه لن تتم إذاعة الحلقة.

حظر الأغاني

عشرات من المحطات الإذاعية العالمية في كندا وبريطانيا ونيوزيلندا تعهدت بحظر أغانيه، ومنها بي بي سي البريطانية.

يذكر أن عائلة مايكل جاكسون رفعت دعوى قضائية اتهمت خلالها شبكة "اتش بي آو" بمحاولة تلطيخ سيرة نجم البوب.

وطالبت العائلة بتعويض مادي لقاء ذلك، ووجهت اتهاما لكل من "ويد روبسون" و"جيمس سيفتشاك" بتلقي مبالغ ضخمة للإدلاء بتصريحات كاذبة.