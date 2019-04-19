هل تختفي لوحة المفاتيح؟

ستنهي تكنولوجيا التعرف الصوتي الحاجة لاستخدام لوحة المفاتيح خلال خمس سنوات، بحسب ما يقول مارك تلوزز، وهو أحد المستثمرين المعروفين بامتلاكهم سجلا حافلا بالمراهنات الرابحة.

تولوز قال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (سي إن بي سي) إن "ما يبدو واضحا لي اليوم هو أن لوحة المفاتيح ستختفي بعد خمس سنوات كوسيلة إدخال بيانات".

وحاليا يوجد في الأسواق عدد من الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا التعرف الصوتي من بينها المساعد الصوتي "أليكسا" الذي تنتجه شركة أمازون، ومساعد "غوغل هوم" الصوتي من شركة "غوغل".

وبحسب مركز (جونيبر) لأبحاث التكنولوجيا، فإن نحو 2.5 مليار مساعد صوتي تم استخدامه حول العالم حتى نهاية 2018، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى ثمانية مليارات بحلول 2023.

واستثمر مارك تلوزز سابقا في تطبيقات مثل "سكايب".