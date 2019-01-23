هل تتبع قواعد الجنس الآمنة؟

كشف مسح أجري في الولايات المتحدة، شمل ألفي رجل وامرأة، أن 78 بالمئة منهم لا يستخدمون الواقي الذكري أو النسوي في علاقاتهم الجنسية بشكل منتظم.

وأظهر المسح الذي شاركت في إجرائه ونشرت نتائجه مجلة "كوزموبوليتان" أن 50 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم لا يستخدمون الواقي على الإطلاق و65 بالمئة لم يستخدموه في آخر ممارسة جنسية لهم.

وتنشر نتائج المسح بالكامل في عدد شهر شباط/فبراير من المجلة الأميركية، وتتراوح أعمار المشمولين فيه بين 18 و34 عاما.

وتقول المجلة إن المسح الذي شاركت في إجرائه منظمة "باور تو ديسايد" المعنية بمنع الحمل غير المخطط له، خلص إلى أن العديد من الشباب أصبحوا يتجاهلون أحد قواعد ممارسة الجنس الآمنة متمثلة في استخدام الواقي.

وقال 45 بالمئة من المشاركين إن ما قد يدفعهم لاستخدام الواقي في المستقبل هو "الارتباط بشخص جديد"، بينما أشار 35 بالمئة إلى أن ما قد يحثهم على ذلك هو "إذا ما عرفوا أن شريكهم مصاب بمرض ينتقل عبر الممارسة الجنسية، أو بالإيدز".

نسبة مماثلة من المشاركين قالت إن الدافع لهم قد يكون "إذا كان شريكي/شريكتي لا يريد حدوث حمل".

واتفق 72 في المئة من المشاركين على أنهم سيحترمون شركاءهم أكثر إذا أصروا على استخدام الواقي".

وتقول المجلة إن الولايات المتحدة تواجه أزمة في الأمراض المنتقلة عبر الممارسة الجنسية STD.

وأوضحت أنه وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، فإنه بين 2013 و2017 ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض السيلان بنسبة 67 في المئة وحالات الزهري بنسبة 76 في المئة.

وتقول منظمة "بلاند بيرنتهود" إن استخدام الواقي بشكل سليم يمنع حدوث الحمل غير المرغوب بنسبة 98 في المئة.