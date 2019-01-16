هل الفلفل الأسود صحي؟ علماء يجيبون

ربطت أبحاث أجرتها جامعة أميركية مؤخرا الفلفل الأسود بالقضاء على المواد الكيميائية المسببة للسرطان، والتي تتشكل عندما تتفحم اللحوم أو يتم طهيها بدرجات حرارة عالية.

ووجد مجموعة من الباحثين في جامعة ولاية كانساس أن خلط غرام واحد من الفلفل الأسود مع 100 غرام من اللحم البقري المفروم (ما يعادل ملعقة شاي صغيرة من الفلفل الأسود مع ربع كيلو غرام من اللحم المفروم) يكاد يقضي تماما على تكوين المواد المسببة للسرطان أثناء الطهي.

وفي حين يعتبر هذا المقدار من الفلفل الأسود لاذعا للغاية بالنسبة للبعض، يقول مؤلف الدراسة إن خلط الفلفل مع الزعتر وإكليل الجبل والأعشاب الأخرى بنفس النسبة، وإضافتها إلى اللحم يمكن أن يوفر نفس الفوائد المتعلقة بخفض نسبة المواد المسرطنة.

والفلفل ممكن أن يساعد أيضا على الهضم، وكذلك يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة، كما يقول كيث سينغليتاري الأستاذ الفخري للتغذية في جامعة إلينوي الذي كتب لمحة عامة عن البحوث على الفلفل الأسود.

وكذلك تساعد مواد رئيسية تدخل في تركيبة الفلفل الأسود على تعزيز امتصاص بعض العناصر الغذائية المضادة للالتهابات والأكسدة وأخرى تساهم في التقليل من مخاطر إصابة الشخص باضطرابات الدماغ وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.