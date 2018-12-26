هلع في مطار شارل ديغول الفرنسي

أثار شخصان يحملان أسلحة مزيفة الهلع في مطار رواسي-شارل ديغول في فرنسا صباح الأربعاء، قبل أن تقوم قوات خاصة من الشرطة باستجوابهما لاحقا، وفق مصادر مقربة من التحقيق.

وفي حوالي الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، أطلق أحد المسافرين تحذيرا "بعدما رأى شخصين لا يتحدثان الفرنسية ويحملان سلاحين في علبتهما"، وفق ما قالت المصادر.

وأكد أحد المصادر أن "هلعا أثير بين الركاب عند البوابة رقم 2 عندما لاحظوا وجود الأسلحة". وتدخلت الشرطة لتستجوب الشخصين "بسهولة"، وفق ما أوضح مصدر في الشرطة.

وأوضح مصدر آخر في المطار أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشخصين هي من نوع "ايرسوفت"، وهي مسدسات "مقلدة" للمسدسات الفعلية. واعتبر حاملا الأسلحة المزيفة بأنهما "مسلحان"، وفق المصدر.

وتم إخلاء البواية رقم 2، حيث كان فريق أمني متواجدا أصلا لفحص حقيبة سفر تركها أحد المسافرين.

وأعلن المطار إعادة فتح البوابة عند الساعة 08:15 بتوقيت غرينيتش وقال على تويتر إن "الوضع عاد إلى طبيعته".