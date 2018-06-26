يحاكم في نيويورك.. حقائق عن 'أخطر مهرب مخدرات في العالم'

عرف العالم عددا من أباطرة المخدرات الذين أثاروا الجدل بأساليبهم في مواجهة السلطات، من بينهم المكسيكي خواكين جوزمان المعروف بـ"إل تشابو".
اعتبرت واشنطن "إل تشابو" من أخطر مهربي المخدرات، ووضعته مجلة فوربس على قائمة أقوى الأشخاص حول العالم. هذه بضع حقائق عن "إل تشابو":
- ولد في سينالوا - المكسيك عام 1954، ويعتقد أنه تزوج ثلاث مرات وأنجب نحو 13 ابنا وابنة.
- أطلق عليه اسم "إل تشابو" ويعني بالإسبانية "القصير" نظرا لقصر قامته التي تبلغ نحو 168 سنيميترا.
- يتزعم كارتل (عصابة) سينالوا لتجارة المخدرات التي تعتبرها وزارة العدل الأميركية واحدة من أكثر العصابات إنتاجا للمخدرات وأكثرها عنفا، والتي جنت مليارات الدولارات من بيع الماريوانا والكوكايين والهيروين والميثامفيتامين.
- تسيطر كارتل سينالوا على نحو 60 في المئة من تجارة المخدرات في المكسيك وتحقق نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.
- ادعى "إل تشابو" عام 2014 أنه قتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
- عرف عنه استخدام الأنفاق في الهروب من السلطات ونقل كميات كبيرة من المخدرات.
- وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، "إل تشابو" هو "أقوى مهرب مخدرات في العالم".
- يواجه 10 قضايا في المكسيك، بالإضافة إلى تهم فدرالية في كل من أريزونا وكاليفورنيا وتكساس وإلينوي و نيويورك و فلوريدا ونيوهامشير.
- عام 2001، هرب من سجن بوينته غراندي في المكسيك في سلة غسيل ملابس.
- أعلنت الولايات المتحدة عام 2004 عن جائزة قدرها خمسة ملايين دولار عمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
- في تموز/يوليو 2015، استطاع الهروب من سجن ألتي بلانو في المكسيك، عن طريق الزحف خلال فتحة في غرفة الاستحمام أوصلته إلى نفق طوله ميل.
- ألقت السلطات في المكسيك القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2016، ثم وافقت المكسيك على تسليمه للولايات المتحدة.
- وضع "إل تشابو" في الحبس الانفرادي منذ وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2017، ويحاكم حاليا في نيويورك.