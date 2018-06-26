يحاكم في نيويورك.. حقائق عن 'أخطر مهرب مخدرات في العالم'

عرف العالم عددا من أباطرة المخدرات الذين أثاروا الجدل بأساليبهم في مواجهة السلطات، من بينهم المكسيكي خواكين جوزمان المعروف بـ"إل تشابو".

اعتبرت واشنطن "إل تشابو" من أخطر مهربي المخدرات، ووضعته مجلة فوربس على قائمة أقوى الأشخاص حول العالم. هذه بضع حقائق عن "إل تشابو":