هذه بعض من صلاحيات أردوغان 'الواسعة'

سيتمتع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أدى اليمين الدستورية الاثنين لولاية جديدة من خمس سنوات، بصلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء نظم في نيسان/أبريل 2017.

ودشنت الانتخابات المبكرة النظام الرئاسي الجديد الذي ينهي الحكم البرلماني ويزيد صلاحيات الرئاسة التي كانت شرفية سابقا.

في ما يلي أبرز صلاحيات الرئيس التركي:

تعيين الوزراء والتدخل في القضاء

قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي يعين بنفسه الوزراء اعتبارا من الاثنين، فيما سيُلغى منصب رئيس الوزراء.

وستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

الإشراف على لجان

ستستعين الرئاسة بتسع "لجان" متخصصة في مجالات عديدة مثل التعليم والسياسات الاقتصادية والشؤون الدولية والأمنية.

وستشرف الرئاسة أيضا على هيئات أخرى مثل الاستخبارات والشؤون الدينية اللتين تتبعان حتى الآن لمكتب رئيس الوزراء.

فرض حالة الطوارئ

وفقا للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة". سيكون الرئيس صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.

ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.

إصدار مراسيم رئاسية حول صلاحياته

يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، إلى جانب صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس. لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.

واذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

هل يبقى أردوغان رئيسا حتى 2028؟

والرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، ينتخب لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.

وبالنسبة لأردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية التي بدأها مع انتخابه في آب/أغسطس 2014 في ظل النظام القديم، بعد 12 عاما أمضاها في منصب رئيس الوزراء.

ويمكن أن يبقى أردوغان نظريا في منصب الرئاسة إذا أعيد انتخابه، حتى 2028.