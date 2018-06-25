هذه المدينة لا تستخدم الهواتف المحمولة

لا يزال الفضاء مصدرا من مصادر الغموض الذي يحاول العلماء وفي كل العصور حل ألغازه وابتكار الوسائل المختلفة التي تيسر لهم هذا. ومن أحدث ابتكارات العلماء في مجال رصد مكونات الفضاء المختلفة تلسكوب غرين بنك Green Bank الذي يقع في مدينة تحمل هذا الاسم في ولاية وست فرجينيا.

حساسية التلسكوب اللاسلكي العالية حرمت سكان هذه المدينة الريفية من استخدام أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الموجات الدقيقة التي قد تكون ضارة بأبحاث التلسكوب.

تقول سيدة تعيش في المدينة: "غرين بانك ليست مثالية لكنها أكثر أمانا من أماكن أخرى، لذلك قررت العيش هنا. ويمكنني على الأقل الخروج ورؤية الشمس والنجوم. هنا أستطيع العيش كشخص عادي".

يعمل التلسكوب ليلا ونهارا حيث أن الموجات الإشعاعية التي يجمعها لا تحجبها شمس النهار، وقد صمم ليستوعب مدى واسعا من الأطوال الموجية، فهو يستوعب من طول موجي قدره ثلاثة أمتار إلى ثلاثة مليمترات.