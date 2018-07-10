هذه المدينة تعطي 500 دولار شهريا لسكانيها

ستصبح مدينة ستوكتون في ولاية كاليفورنيا أول مدينة أميركية تمنح ساكنيها راتبا شهريا قدره 500 دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة ستوكتون، المدينة المفلسة سابقا، على المشاركة في اختبار أطلق عليه اسم "الدخل الأساسي العالمي" المعروف اختصارا بـ UBI.

وبموجب الاختبار سيتم منح 100 من مواطني ستوكتون، التي تبعد 80 ميلا فقط عن وادي السليكون إحدى أغنى المناطق في الولايات المتحدة، 500 دولار ولمدة 18 شهرا في محاولة للحد من الفقر والوقاية من اضطراب الوظائف الناجم عن اعتماد الأنظمة الأوتوماتيكية بدلا من البشر.

ولقي هذا الاختبار دعما وتأييدا من قبل بعض قادة وادي السليكون مثل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس والمدير التنفيذي في مصانع تيسلا موتورز إيلون موسك، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيرجن ريتشارد برانسون.

واعتبرت مدينة ستوكتون التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف شخص، أرضا خصبة لتنفيذ اختبار الدخل الأساسي العالمي باعتبار أن واحدا من كل أربعة من ساكنيها يعانون من الفقر.

تجربة ستوكتون التي من المقرر أن تنطلق العام المقبل ليست الأولى على مستوى العالم فقد تم تنفيذها بالفعل في فنلندا وإيطاليا وأوغندا وكمبوديا والهند.