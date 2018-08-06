هذه أسعد الولايات الأميركية

إذا كنت تود الانتقال إلى الولايات المتحدة، فربما يتوجب عليك جمع معلومات عن نمط العيش الولاية التي ترغب في الإقامة بها.

مركز أوكسفورد الاقتصادي نشر دراسة عن أكثر الولايات سعادة في الولايات المتحدة بناء على بعض المعايير مثل نمط الحياة والحالة الاقتصادية والصحة.

وركزت الدراسة التي تحمل اسم "مؤشر سانزبيري للعيش الجيد" على جوانب محددة، مثل معدل الانتحار وممارسة التمارين الرياضية وعدد الأزواج وعدد الساعات خارج العمل وملكية المنازل ومعدل البطالة وغيرها.

وحصلت مينيسوتا على لقب أسعد ولاية أميركية، فيما حصلت ولاية جنوب داكوتا على المركز الأول في مؤشر الصحة، بينما حصلت يوتا على المركز الأول في مؤشر نمط الحياة والازدهار.

وهذه أسعد عشر ولايات حسب دراسة مركز أوكسفورد الاقتصادي:

1- مينيسوتا

​2- ساوث داكوتا

​3- كولورادو

4- يوتا



5- نورث داكوتا

6- ويسكونسن

7- نبراسكا

8- أيوا

9- نيو هامبشاير

10- مونتانا

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