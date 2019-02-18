هذا هو البديل 'الأرخص' للإنجاب

والدان متدينان يعانيان مشاكل في الخصوبة ولا يرغبان في التبني أو المخاطرة بالإخصاب المخبري الذي قد يؤدي إلى ولادة ولادة أكثر من توأم. فما الحل أمامهما؟ إحدى الإجابات التي أصبحت منتشرة الآن هي تبني الأجنة.

الجنين في هذه الحالة يكون ناتجا عن عملية إخصاب مخبري أسفرت عن توائم، يجمد الزائد منها قبل أن يزرع في رحم المرأة الراغبة في الإنجاب بهذه الطريقة.

ووفقا لأحدث إحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن عام 2016، سجل 260 ألف محاولة للإخصاب المخبري في الولايات المتحدة، أسفرت عن 150 ألف عملية نقل للأجنة.

وفي حين لا توجد بيانات دقيقة حول عدد الأجنة المجمدة حاليا في الولايات المتحدة، تقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها الأحد إن العدد يراوح بين 600 ألف ومليون جنين.

وتوضح الصحيفة أن نقل الأجنة المجمدة أقل كلفة (بمتوسط ثمانية آلاف دولار) تقريبا من أي بديل آخر للولادة الطبيعية، حيث يمكن أن يكلف التبني عشرات آلاف الدولارات فيما تصل كلفة المحاولة الواحدة للإخصاب المخبري إلى 17 ألف دولار.