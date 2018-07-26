هذا ما نعرفه عن الجزء الأخير من 'لعبة العروش'

أعلنت شبكة "أتش بي أو" موعدا لبث الجزء الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا الشهير "لعبة العروش".

وهذه خمس معلومات كشفتها "أتش بي أو" حتى الآن عن الجزء الثامن:

سيبث في النصف الأول من 2019.

انتهى تصوير الجزء الثامن وهو الآن في مرحلة ما بعد الإنتاج حيث يتم إضافة المؤثرات الخاصة التي يشتهر بها المسلسل.

الإعلان التشويقي الأول للجزء الأخير سيصدر على الأرجح نهاية العام الجاري.

هذه لن تكون النهاية للمسلسل الذي يحظى بمتابعة عشرات الملايين حول العالم، إذ يبدأ في 2019 تصوير الجزء الأول من مسلسل مكمل لـ "لعبة العروش" تدور أحداثه قبل آلاف السنين على زمن أحداث المسلسل الحالي.

​المنتجان التنفيذيان للمسلسل، ديفيد بينيوف ودان ويس، سيخرجان الحلقة الأخيرة من الجزء الأخير.