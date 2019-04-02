'هدية خاصة' تطيح برئيس الاتحاد الألماني

أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل الثلاثاء استقالته من منصبه، منهيا بذلك ولاية من ثلاث سنوات كانت مثيرة للجدل.

وتعرض غريندل (57 عاما) لضغوطات كبيرة بعد سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها عندما كشف تقرير صحافي الإثنين، أنه قبل هدية بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحاد الأوكراني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غريغوري سوركيس.

وأكد غريندل في بيان صدر الثلاثاء، أنه تلقى الهدية وأنه سينهي فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات.

وتابع "بالنسبة لي كانت هذه هدية خاصة كنت ملزما بقبولها بدافع اللياقة"، نافيا أنه تلقى الهدية لأسباب سياسية.

وأردف قائلا "لم تكن لدي أي فكرة عن ثمن الساعة، لقد كان إهمالا خطيرا من جانبي على عدم اكتشاف ذلك".

وكان غريندل قد تعرض لضغوط منذ الخروج الكارثي للمنتخب الألماني من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وواجه غريندل انتقادات شديدة من لاعب الوسط التركي الأصل مسعود أوزيل الذي أكد أنه اضطر إلى الاعتزال دوليا على خلفية ما اعتبره معاملة عنصرية في حقه من جانب الاتحاد الألماني.

وأضاف أوزيل حينها في بيان الاعتزال أنه في نظر رئيس الاتحاد رينهارد غريندل "ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر".