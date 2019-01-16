الحديدة.. مجلس الأمن يصوت لتعزيز المراقبين

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قرارا جديدا للبدء في المرحلة الثانية من نشر بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة اليمنية.



وينص القرار رقم على إرسال 75 مراقبا أمميا إلى اليمن لمدة ستة أشهر مهمتهم مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة منها.

وشدد القرار الدولي رقم 2452 على ضرورة تعاون الأطراف المعنية في تطبيق القرار وتسهيل مهام بعثة المراقبة الدولية.

وكان مجلس الأمن قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوصية بعملية أكبر.

وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى البلاد وتشكل شريان حياة لملايين المواطنين الذين صاروا على شفا الجوع.