هدف قاتل يهدي ألمانيا الفوز على هولندا

أحرز نيكو شولتس مدافع ألمانيا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لينتزع منتخب بلاده الفوز 3-2 خارج ملعبه على هولندا في مباراته الافتتاحية بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، الأحد.

وبدا المنتخب الألماني في طريقه للانتصار بعد أن أسفر أداؤه الرائع في الشوط الأول عن هدفين سجلهما ليروي ساني وسيرج جنابري ليحصل المدرب يواخيم لوف على دفعة غير متوقعة في سعيه لإعادة أبطال العالم 2014 للمسار الصحيح.

لكن بعضا من هشاشة الأشهر 12 الماضية ظهرت عندما ترك المنتخب الألماني المباراة تفلت من قبضته، وصنع ممفيس ديباي هدفا للمدافع ماتيس دي ليخت ثم سجل بنفسه هدف التعادل بعد أداء مؤثر آخر من المهاجم المتألق.

لكن الظهير شولتس كان صاحب الكلمة الأخيرة حين هز الشباك في الدقيقة 90 بعد هجمة جيدة من اليسار ليعيد التقدم لألمانيا ويمنحها انتصارا مهما في بداية مشوار التصفيات.

وتتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين بعدما فازت 2-1 على روسيا البيضاء الأحد بفضل هدفي جوني إيفانز وجوش مجينيز. ولدى ألمانيا وهولندا ثلاث نقاط.