اعتداء نيوزيلندا.. فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو

أعلن فيسبوك حذف 1.5 مليون فيديو تتعلق بهجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا خلال الساعات 24 الأولى من الاعتداء.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي في تغريدة إن 1.2 مليون فيديو تم حجبها عند التحميل.

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك ميا غارليك إن الشركة تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديوهات التي لا تتضمن حتى محتوى مصور. وأزالت الشركة حسابات منفذ الهجوم على فيسبوك وإنستغرام. وقامت شركتا يوتيوب وتويتر بخطوات مماثلة.

وكان منفذ الهجوم المسلح على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية قد بث الهجوم مباشرة على فيسبوك لمدة 17 دقيقة، وقد استمر تداول المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

في أعقاب الهجوم أوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن أنها تريد التحدث مع شركة فيسبوك حول مسألة البث المباشر للهجوم فيما أثار زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين مجددا مسألة القوانين المنظمة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.