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هجوم ملبورن .. آلاف الدولارات لـ'رجل عربة التسوق'

رورجز أثناء محاولته ايقاف منفذ هجوم ملبورن

بلغ حجم التبرعات التي جمعت حتى الآن للمتشرد الذي ساهم في إيقاف منفذ هجوم ملبورن في استراليا الجمعة الماضية أكثر من 98 ألف دولار أميركي.

وبدأت مؤسسة خيرية في المدينة الأسترالية حملة جمع التبرعات من أجل مايكل روجرز.

وأقدم روجرز البالغ من العمر 46 عاما والمعروف باسم "رجل عربة التسوق" على اعتراض منفذ الهجوم المدعو حسن خليفة شير علي، بواسطة عربة تسوق في محاولة منه لمساعدة رجال الشرطة.

ووفقا لما جاء في صفحة التبرعات فإن "جميع الأموال التي تم التبرع بها لهذه الحملة ستذهب مباشرة إلى السيد روجرز لمساعدته في الوقوف على قدميه".

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وتسبب الحادث في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين طعنا بالسكين في حادث صنف كعمل إرهابي من قبل السلطات الأسترالية.

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