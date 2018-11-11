هجوم ملبورن .. آلاف الدولارات لـ'رجل عربة التسوق'

بلغ حجم التبرعات التي جمعت حتى الآن للمتشرد الذي ساهم في إيقاف منفذ هجوم ملبورن في استراليا الجمعة الماضية أكثر من 98 ألف دولار أميركي.

وبدأت مؤسسة خيرية في المدينة الأسترالية حملة جمع التبرعات من أجل مايكل روجرز.

وأقدم روجرز البالغ من العمر 46 عاما والمعروف باسم "رجل عربة التسوق" على اعتراض منفذ الهجوم المدعو حسن خليفة شير علي، بواسطة عربة تسوق في محاولة منه لمساعدة رجال الشرطة.

A Somali, who was well known to the Australian security service, has murdered one person in a terror attack in Melbourne.



Police eventually shot him dead.



You can see in this video, officers showed remarkable restraint, putting their own lives at risk trying to capture him. pic.twitter.com/8lOZRrLbh2 — David Videcette (@DavidVidecette) November 9, 2018

ووفقا لما جاء في صفحة التبرعات فإن "جميع الأموال التي تم التبرع بها لهذه الحملة ستذهب مباشرة إلى السيد روجرز لمساعدته في الوقوف على قدميه".

اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم ملبورن

وتسبب الحادث في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين طعنا بالسكين في حادث صنف كعمل إرهابي من قبل السلطات الأسترالية.