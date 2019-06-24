السعودية تعلن جنسيات مصابي هجوم أبها

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليل الأحد الإثنين أن عدد المصابين في الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون على مطار أبها السعودي بلغ 21 مدنيا، بالإضافة إلى سقوط قتيل يحمل الجنسية السورية.



وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "الهجوم الإرهابي" أدى إلى مقتل شخص واحد يحمل الجنسية السورية وإصابة 21 شخصا من المدنيين.



وبحسب التحالف فإن المصابين هم من السعودية ومصر والهند وبنغلادش وبينهم ثلاث نساء وطفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ولم يوضح التحالف طبيعة الهجوم الذي شنّه المتمردون الحوثيون على المطار.



وأعلن المتمردون الحوثيون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم عن تنفيذ "عمليات واسعة بطائرات قاصف (...) على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".



ولم تؤكد السلطات السعودية ما أعلنه الحوثيون عن تعرض مطار جيزان لهجوم.



واستهدف المتمردون الحوثيون مطار أبها في وقت سابق هذا الشهر بـ"مقذوف"، ما أدّى إلى إصابة 26 شخصا بجروح.



وتتهم السعودية إيران بدعم المتمردين الحوثيين عسكريا، لكن طهران تنفي الاتهام وتؤكد أن دعمها للمتمردين سياسي.



ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وتصاعدت حدّة النزاع مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة.



وتسبّب النزاع بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.



واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي أن قصف الحوثيين مطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف "جريمة حرب"، ودعت المتمردين اليمنيين إلى أن يوقفوا فورا كل الهجمات على "البنى التحتية المدنية في السعودية".



تحديث: 09:18 تغ

أعلنت السلطات السعودية تعرض مطار أبها لهجوم من الحوثيين أودى بحياة شخص من الجنسية السورية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن مطار أبها الدولي تعرض "لهجوم إرهابي من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران" أودى بحياة شخص من الجنسية السورية وإصابة سبعة مدنيين.

وقالت حركة الحوثي عبر قناة المسيرة التابعة لها إنها استهدفت مطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة الأحد.

وأضافت أن الهجوم تم بطائرات قاصف (k2) المسيرة.