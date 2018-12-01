هجوم على القنصلية الأميركية في غوادالاخارا

أعلنت السلطات المكسيكية وقوع هجوم بالمتفجرات على القنصلية الأميركية في مدينة غوادالاخارا السبت، وذلك قبل ساعات من زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وأيفانكا ترامب إلى مكسيكو سيتي.

وقالت السلطات إن الهجوم وقع في وقت متأخر الجمعة، وتسبب في أضرار بأحد الجدران ولكن دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقال مصدر إن شخصا ألقى عبوة متفجرة في محيط السفارة ولاذ بالفرار، وهو ما تم تصويره بكاميرات المراقبة.

وكانت إحدى أكبر عصابات المخدرات والتهريب قد أطلقت تهديدا بأنها ستهاجم القنصلية في وقت سابق.

وأعلنت القنصلية الأميركية الحادث في تغريدة على حسابها في تويتر مؤكدة عدم وجود أي إصابات بشرية.