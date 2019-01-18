فرنسا تحاكم 14 شخصا قدموا الدعم لمنفذي هجمات

أمر قضاة التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا بمحاكمة 14 شخصا يشتبه في تقديمهم دعما لوجستيا لمرتكبي الاعتداءات التي أوقعت 17 قتيلا في البلاد في كانون الثاني/يناير 2015، وفق ما أفاد به مصدر قريب من الملف الجمعة.

و11 شخصا من هؤلاء بعهدة القضاء الفرنسي فيما صدرت بحق ثلاثة مذكرات توقيف بحسب لائحة الاتهام التي وقعها الخميس ثلاثة قضاة من دائرة مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.

والاعتداءات التي طالت خصوصا مقر صحيفة شارلي إيبدو كانت أولى الهجمات الإرهابية في فرنسا والتي أسفرت عن سقوط 251 قتيلا. وكانت قوات الأمن قد قتلت منفذي الاعتداء على شارلي إبيدو الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي.