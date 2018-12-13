هجوم ستراسبورغ.. الشرطة تعلن مقتل المشتبه به

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل المشتبه في تنفيذه هجوم مدينة ستراسبورغ الذي خلف ثلاثة قتلى و13 جريحا.

وقالت الشرطة إن شريف شكاط قتل الخميس في منطقة نودورف بالمدينة على بعد حوالي كيلومترين من مكان الهجوم الذي وقع الثلاثاء. وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مقتله.

ونقلت وكالة رويترز عن شرطيين قولهم إن شكاط بادر بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت تطارده، ما دعاها إلى الرد عليه فأردته قتيلا.

وأطلقت الشرطة الفرنسية عملية أمينة كبيرة لمطاردة شكاط الذي فر بعد الهجوم، وقد شارك فيها حوالي 700 عنصر، وشملت إقامة نقاط تفتيش ووضع ملصقات عليها صورة المتهم باعتباره مطلوبا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق ما بين ثلاثة إلى أربعة أعيرة نارية خلال مواجهة الشرطة مع شكاط.

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