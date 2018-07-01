هجوم جديد يستهدف مخازن مفوضية الانتخابات العراقية

أدى انفجار سيارة ملغومة أمام مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات في مدينة كركوك شمال العراق الأحد إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح.

وتضم المخازن المستهدفة صناديق اقتراع للانتخابات التشريعية التي أجريت في أيار/مايو الماضي. ويأتي الهجوم قبل يومين من بدء عملية إعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا.

وأفادت السلطات بأن انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجر نفسه أمام مخازن المفوضية في المدينة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية القول إن القوات المرابطة في المنطقة أطلقت النار على المهاجم الذي حاول اقتحام المخازن، قبل أن يفجر نفسه.

وحسب أجهزة الأمن، فإن الضحايا من الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والمدنيين.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها صناديق الاقتراع، ففي العاشر من حزيران/يونيو الماضي، أندلع حريق كبير في أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد، حيث نحو 60 في المئة من أصوات الناخبين.