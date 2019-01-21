هجوم بسيارة مفخخة شمال شرق سوريا

استهدف تفجير انتحاري الاثنين رتلا للقوات الأميركية التابعة للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا، ما تسبب بمقتل خمسة من قوات سوريا الديموقراطية كانوا برفقتهم، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أفاد مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لـ "قناة الحرة" بأن سيارة مفخخة استهدفت رتلا'' للتحالف الدولي في قرية السبعة وأربعين بالقرب من ناحية الشدادي جنوبي الحسكة".

وأفاد المصدر بأن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى بين صفوف قوات التحالف الدولي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "انتحاريا أقدم على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة مستهدفا رتلا للقوات الأميركية يرافقه مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية يؤمنون الحماية له" أثناء مروره في ريف الحسكة الجنوبي، في اعتداء هو الثاني من نوعه ضد القوات الأميركية في أقل من أسبوع.