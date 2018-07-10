بينهم سياسي بارز.. قتلى في هجوم انتحاري بباكستان

قتل 12 شخصا بينهم سياسي بارز وأصيب 50 آخرون، في هجوم انتحاري استهدف فعالية انتخابية لحزب عوامي المناهض لحركة طالبان في مدينة بيشاور.

ويأتي التفجير بعد تحذير المتحدث باسم الجيش الباكستاني من وجود مخاطر أمنية قد تسبق موعد إجراء الانتخابات في 25 تموز/يوليو.

وقالت الشرطة الباكستانية إن السياسي هارون بيلور الذي قتل في الهجوم كان الهدف من وراء العملية الانتحارية.

وبيلور كان أحد مرشحي حركة عوامي في الانتخابات وهو ينتمي لعائلة ذات نفوذ سياسي، وكان من المفترض أن يلقي كلمة أمام 200 من مناصريه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.