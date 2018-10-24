الهجمات السيبرانية الروسية تصل للسعودية

كشف تقرير لشركة "فاير آي" الأميركية أن مؤسسة روسية حكومية تقف وراء محاولة اختراق تعرضت لها شركة نفط سعودية.

وتأثر مصنع للبتروكيماويات في السعودية بهجوم إلكتروني في آب/ أغسطس 2017 استهدف تخريب ووقف الإنتاج وكان يمكن أن يتسبب في انفجار.

وبحسب ما نشرت نيويورك تايمز نقلا عن تقرير لشركة الأمن السيبراني الأميركية، فإن مصدر الهجوم يعود لمجموعة روسية تحمل اسم معهد البحوث للكيمياء والآلات (CNIIHM).

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ويرجح أن الهجوم تم من خلال برمجية خبيثة "ميلوير"/(Malware)، ودعمت الشركة استنتاجها هذا بعدة دلائل، أبرزها أن هذا النمط من الهجوم الإلكتروني يشابه إلى حد كبير أنماطا سابقة للمجموعة الروسية.

والـ "ميلوير" يعتبر برمجية خبيثة يتم وضعها عن قصد من أجل الإضرار بالأجهزة المستخدمة بطريقة أو بأخرى.

كما وجدت "فاير آي" أن تتبع الهجوم كشف عن نقطة اتصال طرفية (IP) تعود للمجموعة الروسية، إضافة إلى دلائل فنية أخرى.

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وتتهم دول غربية روسيا بالوقوف وراء العديد من الهجمات السيبرانية خاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبية.