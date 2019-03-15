مصرع 45 مهاجرا غير شرعي شمال المغرب

كشفت منظمة "كامينادو فرانتيسراس" غير الحكومية مصرع 45 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة السواحل المغربية، من دون أن تؤكد السلطات المغربية الجمعة هذه الحصيلة.

وأوضح بيان للمنظمة أن "45 شخصا فارقوا الحياة" إثر هذا الحادث الذي وقع الخميس في بحر البوران، استنادا إلى نداءات الاستغاثة التي تتلقاها هذه الجمعية عادة من المهاجرين أو أقاربهم.

وعثرت البحرية الملكية على 22 ناجيا من ضمن 67 شخصا، كانوا على متن هذا القارب الذي كان متوجها نحو إسبانيا.

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور، عمر ناجي "إن جثة واحدة تم نقلها الجمعة إلى مستشفى بهذه المدينة".

وأحبطت السلطات المغربية سنة 2018 نحو 89 ألف محاولة للهجرة معظمها لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما جرى إنقاذ 29 ألفا و715 مهاجرا في عرض البحر، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن السنة الماضية سجلت عبور 57 ألف و500 مهاجر، بحسب حصيلة موقتة نشرت مطلع آذار/مارس.

ويشكل القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء غالبية المهاجرين الذين يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية انطلاقا من شمال المغرب، أو عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيتين.

كما شهدت الأشهر الماضية تزايد محاولات شبان مغاربة للهجرة نحو أوروبا على متن زوارق مطاطية.

ومنح الاتحاد الأوروبي المغرب السنة الماضية 140 مليون يورو لدعم جهوده في مواجهة الهجرة.

وقضى 2299 مهاجرا غرقا السنة الماضية في البحر الأبيض المتوسط، مقابل 3139 العام 2017.