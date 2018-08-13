الليرة التركية تنخفض مجددا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مئات الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي "التي تحفز الانهيار المستمر لليرة التركية".

وقالت الوزارة الاثنين إنها شرعت في إجراء تحقيقات قانونية ضد 346 حسابا على السوشيال ميديا "نشرت محتوى يحفز سعر صرف الدولار".

وأعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول أنه بدأ التحقيق بشأن "الأشخاص الذين حاولوا تهديد الاستقرار الاقتصادي".

وأصدر مجلس أسواق رأس المال في تركيا تحذيرا مماثلا لمروجي "الأكاذيب أو المعلومات الخاطئة أو المضللة أو الأخبار أو التحليلات".

وأعلن البنك المركزي التركي الاثنين سلسلة تدابير لتوفير سيولة للبنوك في حين تصارع تركيا أزمة عملة أججتها مخاوف بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية للرئيس رجب طيب أردوغان فضلا عن نزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وتراجعت قيمة الليرة بشدة خلال الأسبوع الماضي، وهوت بنسبة 7 في المئة أخرى الاثنين بينما أخفقت التدابير التي أعلنها المركزي التركي في استعادة ثقة المستثمرين.

وكانت الليرة هوت إلى مستوى قياسي مساء الأحد، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد نحو 7.20 ليرة، بعدما لم يظهر أردوغان في سلسة من التصريحات على مدار الأسبوع أي دلالة على التراجع في الخلاف مع أميركا.

واستبعد أردوغان إمكانية رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قال اقتصاديون إنه ضروري لاستقرار العملة.

وهدد أردوغان بالسعي إلى حلفاء وشركاء جدد، محذرا من تدابير قاسية إذا ما سحبت شركاتها عملة أجنبية من المصارف.

تعافت الليرة قليلا بعدما أعلن وزير المالية براءت ألبيرق وهو صهر أردوغان، مساء الأحد أن الحكومة تصيغ "خطة عمل" لتخفيف مخاوف السوق، دون أن يوضح تفاصيل الخطة.

وأضاف أن الحكومة لا تخطط للسيطرة على الودائع النقدية الأجنبية ولا لتحويل ودائع إلى الليرة التركية.

وقال البنك المركزي الاثنين في بيان إن هناك سلسلة من الخطوات "لتوفير السيولة للبنوك التي تحتاج".

وتستهدف الخطوات دفع عمل المنظومة المالية، وتخفيف مشاعر القلق بشأن اضطرابات في المصارف، والاستمرار في قيام البنوك بإقراض الأفراد والمؤسسات.

وتميل البنوك في أوقات الاضطراب المالي إلى الحد من اقتراضها من بعضها بعضا، فيما قد يتسبب نقص السيولة اليومية في انهيار بنك ما.

وانخفضت قيمة الليرة إلى قرابة 45 في المئة خلال العام الحالي.

يشار إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة يرتكز على استمرار احتجاز قس أميركي.

وكانت الولايات المتحدة ردت على احتجاز القس بفرض عقوبات مالية على وزيرين تركيين، وفي وقت لاحق ضاعفت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية.