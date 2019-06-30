قال مسؤولون إن طائرة تابعة لشركة الطيران (يونايتد إيرلاينز) قامت بهبوط اضطراري وانفجر اثنان من إطاراتها في مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأميركية السبت ما أدى لتعليق الرحلات بالمطار لفترة وجيزة.

وقال سكوت لاد المتحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الرحلة 2098 أقلعت من مطار لاغوارديا بمدينة نيويورك متجهة إلى هيوستون لكنها تعرضت لمشاكل هيدروليكية بعد وقت قصير أدى للهبوط الاضطراري.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أن طاقم الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 319، أبلغ عن مشكلة في المكابح وعن انفجار إطارين رئيسيين على اليسار أثناء الهبوط.

وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان "تصرف طيارونا سريعا لضمان سلامة الطائرة وعملائنا"، مضيفة أن 128 راكبا كانوا على متن الطائرة.

ووردت تقارير متضاربة عن وقوع إصابات، إذ قالت الشركة إن أحدا لم يصب بينما قال لاد إن أنباء وردت عن إصابة عدد قليل من الأشخاص بإصابات طفيفة.

وانفجرت إطارات بطائرة بوينغ 757 تابعة ليونايتد إيرلاينز أيضا يوم 15 يونيو لدى هبوطها في نيوارك، ما سبب تأخيرا للرحلات دون وقوع إصابات.