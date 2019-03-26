هبوط اضطراري لبوينغ 737 ماكس في فلوريدا

أجرت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس الثلاثاء هبوطا اضطراريا في مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا بعد إقلاعها منه، بسبب مشكلة في أحد محركاتها.

وأجبر الطيار على إنهاء الرحلة التي كانت متوجهة إلى منشأة لتخزين الطائرات في ولاية كاليفورنيا.

وقالت متحدثة باسم خطوط طيران "ساوثويست" المالكة للطائرة إنها كانت تقل فقط فردين يمثلان طاقمها وأنها عادت بسلام إلى أورلاندو بعد مشكلة ليست مرتبطة بنظام الكومبيوتر الذي كان محط اتهام في حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الأشهر الأخيرة، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت السلطات الأميركية أوقفت إقلاع رحلات هذا الطراز من الطائرات في 13 آذار/مارس بعد تحطم إحدى طائراته، تابعة للخطوط الإثيوبية.

لكن إدارة الطيران الفدرالية تسمح لشركات الطيران بنقل تلك الطائرات إلى منشآت تخزين.