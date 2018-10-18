هايلي: سنتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على إيران

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط الخميس، أن بلادها ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على قوات الباسيج في إيران وعلى مواردها المالية المتمثلة بعشرين شركة ومؤسسة خصصها النظام الإيراني لتمويل أنشطة هذا الجهاز الأمني.

وقالت هايلي في جلسة لمجلس الأمن إن مهمة قوات الباسيج هي تدريب الأطفال وتجنيدهم ابتداء من سن الثانية عشرة، وبينهم أطفال أرسلوا للقتال في سورية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت هايلي أن من بين المؤسسات التي تمول الباسيج شركات وهمية ومعامل داخل إيران وخارجها، وأن النظام الإيراني يستخدم موارد الشعب لتمويل أجهزة القمع التي تمنع الإيرانيين من التعبير عن غضبهم على فساد النظام.