هاميلتون يحذر: أنا مستعد للهجوم

حذر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون منافسيه في بطولة العالم للفورمولا واحد، من أنه "مستعد للهجوم" في 2019 حين سيحاول إحراز اللقب العالمي السادس في مسيرته.

وأتت تصريحات هاميلتون على هامش اختباره الأربعاء على حلبة سيلفرستون البريطانية، سيارة فريقه التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد، والذي يبحث فيه عن اللقب الثالث تواليا في سباقات الفئة الأولى.

وقدم البريطاني البالغ من العمر 34 عاما، أداء لافتا في الموسم الماضي لاسيما في النصف الثاني منه، وأنهى البطولة بالفوز بـ11 سباقا من أصل 21، وبرصيد 408 نقاط، بفارق 88 نقطة عن سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، الوحيد الذي كان قادرا على منافسته طوال الموسم.

وقال هاميلتون اليوم "كان 2018 عاما رائعا، لكنني أشعر بأنه يمكن للعام 2019 أن يكون أفضل (...) أريد أن أحقق المزيد، أريد أن أواصل الضغط. أشعر بأنني أتمتع بالطاقة وأنا مستعد للهجوم".

وبات هاميلتون الذي سيكون للموسم الثالث تواليا زميلا للفنلندي فالتيري بوتاس، في المركز الثاني على صعيد الألقاب (5) تساويا مع الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو، وبفارق لقبين فقط خلف حامل الرقم القياسي السائق الأسطوري الألماني مايكيل شوماخر.

وأكد هاميلتون الذي يستعد لخوض موسمه الثالث عشر في البطولة، أنه ابتعد بشكل كامل عن رياضة السرعة خلال الاستراحة بين الموسمين طلبا لراحة كاملة قبل بدء البحث عن لقب جديد، وأيضا مساعدة فريق مرسيدس على مواصلة هيمنته على البطولة وإحراز لقب الصانعين السادس تواليا.

وقال "لدي هذه المنصة الرائعة وأريد أن أحقق المزيد، لكن أيضا ثمة صورة أكبر بكثير لما أنا منخرط فيه، وما أمثله أنا وعائلتي".

أضاف هاميلتون الذي لا يزال السائق الأسود الوحيد الذي شارك في الفئة الأولى "ما يحفزني حاليا هو مواصلة الدفع في اتجاه التنوع والتغيير، ليس فقط في رياضتي، بل في العالم أيضا، وتشجيع الشبان على أحلام كبيرة".

وشدد البريطاني على أنه لا يشعر بأنه مخضرم، رغم أنه الثالث سنا في البطولة بعد الفنلندي كيمي رايكونن (39 عاما) سائق ساوبر، والبولندي روبرت كوبيتسا سائق وليامس، والذي يكبر هاميلتون بأسابيع.

وقال البريطاني "لا زلت أشعر بأنني شاب، جاهز بدنيا، قوي".

وأكد مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف أنه لمس جاهزية هاميلتون بعد لقائهما الأول إثر العطلة الشتوية، موضحا "كان منتعشا. هو متعطش (لمزيد من الألقاب) بشكل كبير ويريد العودة الى السباقات".

ومن المقرر أن تبدأ الفرق التمارين التحضيرية للموسم المقبل الاثنين في برشلونة الإسبانية، تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد في 17 آذار/مارس.