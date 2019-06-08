هازار من تشلسي إلى ريال مدريد حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة ضم المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنكليزي لخمسة مواسم حتى نهاية حزيران/يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازار (28 عاما) الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق "البلوز" في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

وبعد الفوز على أرسنال، فتح هازار الطريق أمام احتمال ترك تشلسي الذي ينتهي عقده معه صيف العام 2020 عندما صرح "أعتقد بأنه الوداع"، معززا بذلك تقارير صحفية أعلنت قرب رحيله الى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف "أعتقد بأنه وداع، لكن في كرة القدم لا أحد يعرف. حلمي كان أن ألعب في الدوري الممتاز، وقمت بذلك لسبع سنوات في أحد أكبر الأندية. قد يكون الوقت حان الآن لتحد جديد".

وتابع "لقد اتخذت قراري. الآن الأمر يتعلق بالنادي. إني ببساطة أنتظر، وستعرفون خلال أيام".

وصرحت مديرة النادي اللندني مارينا غرانوفسكايا تعليقا على رحيل اللاعب البلجيكي "بكل حزن، نقول لإيدن الى اللقاء. لقد أفهمناه بوضوح أن النادي يريد بقاءه، لكننا نحترم قراره بقبول تحد جديد في بلد مختلف ومتابعة حلم طفولته باللعب مع ريال مدريد".

وتابعت "إننا نشكر إيدن بحرارة، لقد قدم كل شيء لتشلسي وأنصاره من خلال موهبته ومساهماته في انتصارات الفريق. كان نموذجا للاعب المحترف طوال مشواره مع النادي. انه شخص رائع مع الذين حوله ومن لعبوا إلى جانبه. إننا نتطلع بفارغ الصبر لاستقباله مجددا في ستامفورد بريدج".

وكان هازار انتقل إلى فريق "البلوز" اللندني عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، وأحرز معه لقبين في الدوري الممتاز (2013 و2015)، وكأس رابطة الأندية المحترفة (2015) والدوري الأوروبي مرتين أيضا (2013 و2019).