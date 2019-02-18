تمارين الضغط مؤشر على صحة قلبك

وجد باحثون في جامعة هارفارد أن زيادة قدرة الرجل على ممارسة تمارين الضغط (Push Ups) هي مؤشر على تمتعه بصحة قلبية أفضل.

وتتبع باحثو كلية تي. أتش تشان للصحة العامة في الجامعة الحالة الصحية لرجال إطفاء ذكور لمدة 10 سنوات وكان متوسط أعمارهم 40 عاما.

وتبين للباحثين أن أولئك الذين استطاعوا القيام بأكثر من 40 ضغطة خلال اختبار أجري في الفحص الأولي كانوا أقل عرضة بنسبة 96 في المئة لمشكلات في القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يتمكنوا من القيام بأكثر من 10 ضغطات.

وقل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضا بالنسبة لمن أدوا أكثر من 11 ضغطة في الاختبار.

وجدير بالذكر أن 37 مشكلة صحية في القلب ظهرت خلال فترة الاختبار على رجال، مثل الأمراض التي تصيب الشريان التاجي والنوبات القلبية.

وقال المشرف على الدراسة جاستن يانغ إن هذه النتائج تبين أن قدرة الرجال على القيام بتمارين الضغط هي طريقة سهلة ومجانية لاختبار مدى خطر إصابتهم بمشكلات في القلب.