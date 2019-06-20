هاتف غالاكسي فولد جاهز للإطلاق

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق أول هواتفها الذكية القابلة للطي غالاكسي فولد الذي طال انتظاره والبالغ ثمنه 1980 دولارا بعدما تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب مشكلات في شاشة الهاتف.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة "Samsung Display"، المزود الرئيس للشاشات القابلة للطي في الشركة الأم، إنه "تم التغلب على معظم المشكلات التي أدت إلى تأجيل إطلاق الهاتف لعدة مرات في وقت سابق"، لكنه لم يحدد بالضبط متى سيتم الإعلان عن الهاتف الجديد.

وكان من المتوقع طرح الجهاز في السوق في شهر نيسان/إبريل الماضي، لكن ذلك تأجل بعدما وردت شكاوى من صحافيين أميركيين بوجود مشكلات كبيرة في شاشاته.

وأمضت "سامسونغ" ثماني سنوات تقريبا في تطوير "غالاكسي فولد" الذي يعتبر جزءا من استراتيجية الشركة لدفع نموها من خلال هذه النماذج الرائدة.

وهذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها طرازات هواتف غالاكسي عيوبا فنية بعد طرح هاتف جديد، إذ كان هاتف "غالكسي نوت 7" قد واجه عاصفة من الانتقادات بسبب عيوب في البطارية تؤدي إلى اشتعال الهاتف.