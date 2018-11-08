هاتف سامسونغ قابل للطي مطلع 2019

أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس الأربعاء تحضيرها لطرح هاتف قابل للطي، ودعت مطوري أندرويد للبدء في إعداد تطبيقات له.

وتحتاج سامسونغ إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل للطي لمواجهة انخفاضات كبيرة في أرباح قطاع الهاتف المحمول.

وعرض جاستن دينيسون النائب الأول لرئيس تسويق منتجات الهواتف نموذجا أوليا بشاشة قال إن حجمها 7.3 بوصة.

وحين يطوى الجهاز فإنه يبدو أشبه بهاتف سميك، لكن سامسونغ لم تمنح وسائل الإعلام أو المطورين الفرصة للمس الجهاز أو رؤيته عن قرب.

وقال ديف بورك وهو أحد مسؤولي الهندسة لدى منصة نظام التشغيل أندرويد إن سامسونغ تخطط لطرح الهاتف الجديد مطلع العام القادم.

وستكون سامسونغ جاهزة للإنتاج الكبير في الأشهر المقبلة.

وسامسونغ من بين بضعة مطورين يعكفون على تصنيع هواتف قابلة للطي.

وقالت هواوي تكنولوجيز إنها تخطط لتدشين هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول مع شاشة قابلة للطي في منتصف 2019.