هاتف كوري شمالي بمواصفات 'حكومية'

أطلقت كوريا الشمالية هاتفا ذكيا خاصا بها يدعى "بيونغ يانغ 2425"، يعمل باستخدام تطبيقات معتمدة من الحكومة فقط، وغير قادر على الاتصال بشبكة "واي فاي" لاسلكية خارجية.

ويحتوي الهاتف على تقنية التعرف على الوجه، والشحن اللاسلكي وغيرها، لكنه يعمل فقط على الشبكة اللاسلكية الوطنية في كوريا الشمالية المسماة "Mirae"، وهي شبكة مملوكة للدولة توفر المحتوى المعتمد من الحكومة فقط.

ويتعذر على الهاتف الاتصال بأي شبكة "واي فاي" أو اتصال أجنبي، ويمنع المستخدمين من فتح الصور ونغمات الرنين التي تأتي عادة مع الهاتف.

ويحتوي الهاتف أيضا على تطبيق مكتبة يتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الأعمال الأدبية والأيديولوجية لكوريا الشمالية.

وذكر موقع "ديلي أن كي" الكوري الجنوبي المتخصص بنشر أخبار من كوريا الشمالية أنه حصل على أحد هواتف "بيونغ يانغ 2425" واكتشف بعد فحص أرقامه التسلسلية أنه مصنوع في الصين.

ويعتقد أن كوريا الشمالية استوردت الجهاز كمنتج نهائي ثم أضافت عليه التعديلات المطلوبة.

ووفقا لوكالة الإحصاء الكورية الجنوبية، فقد بلغ عدد مستخدمي الهواتف في كوريا الشمالية 3.8 مليون في عام 2017، أي نحو 15 في المئة من سكان البلاد.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية