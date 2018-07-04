هذا الهاتف بتسع كاميرات عالية الدقة

تخطط شركة لايت المتخصصة بصناعة الكاميرات لإطلاق هاتف ذكي مجهز بكاميرات متعددة قادرة على التقاط صورة بدقة 64 ميغا بكسل.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فإن الشركة تقوم بتصميم نموذج لهاتف ذكي يشتمل على ما بين خمس إلى تسع كاميرات ويكون بنفس سمك جهاز آيفون أكس أو أقل من ذلك.

وكانت الشركة قد طرحت في عام 2015 كاميرا تسمى L16، بلغت قيمتها 1950 دولارا، وبدأت الشركة بشحن هذه الكاميرا للأسواق والمستهلكين في عام 2017.

واستخدمت لايت في هذه الكاميرات 16 عدسة لالتقاط صور بدقة تصل إلى 52 ميغا بيكسل، وكانت النتائج مثيرة للإعجاب قياسا بحجم الكاميرا وقابليتها للحمل.

ووفقا لواشنطن بوست فإن المستهلكين يرغبون في النهاية في هاتف مريح مع كاميرا ذات مواصفات عالية.

وحتى الآن لا يتوفر الكثير من المعلومات بشأن هاتف لايت متعدد الكاميرات ومتى سيتم إطلاقه في السوق.