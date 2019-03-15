نيويورك... مقتل زعيم المافيا فرانك كالي

أوردت وسائل إعلام أميركية الخميس خبر مقتل فرانك كالي زعيم "غامبينو" إحدى أكبر عائلات المافيا في أميركا.

وأفادت قناة "فوكس 8" نقلا عن شرطة نيويورك أن كالي البالغ من العمر 53 سنة سقط قتيلا إثر تلقيه طلقا ناريا عندما كان يهم بالخروج من منزله.

وأكد شهود عيان أن القاتل هرب على متن سيارة زرقاء، ولم تحدد الشرطة لحد الساعة هويته.

وقال شهود عيان إن القاتل، الذي لم تعرف هويته بعد، أطلق ستة عيارات نارية على الضحية، ثم دهسها بسيارته قبل أن يفر مسرعا.

ولم تحدد الشرطة لغاية الساعة ظروف الجريمة ولا الدافع من ورائها، رغم شيوع هذا النوع من الجرائم لدى عائلات المافيا.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث هو الأول من نوعه منذ 1985 تاريخ مقتل بول كاستيلانو، زعيم عائلة غامبينو السابق.

يذكر أن "جون غوتي"، أكثر زعماء عائلة غامبينو شهرة، وأدين في 13 جريمة قتل قبل وفاته سنة 2002.

وتسيطر عائلات "غامبينو" و"جينوفيز" و"لوتشيس" و"كولومبو" وكذا "وبونانو" على عالم الجريمة المنظمة في نيويورك منذ عقود.