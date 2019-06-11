نيويورك تايمز ستوقف الكاريكاتور في نسختها الدولية  

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الاثنين تخليها عن نشر رسوم كاريكاتورية سياسية في نسختها الدولية، بعد نحو شهر على بدء سجال حول كاريكاتور اعتبر معاديا للسامية.

وأشارت الصحيفة اليومية إلى أنها كانت تبحث منذ عام عن "مواءمة" النسخة الدولية مع النسخة الأميركية التي تخلت عن الرسوم السياسية منذ سنوات عدة. ولفتت إلى أنها تنوي تنفيذ هذه الخطة ابتداء من الأول من تموز/يوليو.

وفي نهاية نيسان/أبريل، أثار نشر كاريكاتور في النسخة الدولية، يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب، ضجة تجاوزت المجتمع اليهودي.

وقدمت الصحيفة اعتذاراتها، غير أنها ذهبت في النهاية أبعد من ذلك بسبب عدم توقف الجدل.

وكان مدير المطبوعة آرثر غريغ سالزبرغر أطلق إجراء تأديبيا ضد المسؤول عن النسخة الدولية الذي اختار نشر كاريكاتور الرسام أنطونيو موريرا انتونيز.

كما قرر أيضا التوقف عن اللجوء إلى رسومات كاريكاتير تعرضها شركة خارجية، كما هو حال الكاريكاتور المثير للجدل.

من جانبه اعتبر باتريك شابات في تعليق نشره على موقعه، وهو أحد رسامي نيويورك تايمز الشهيرين، أن القرار الذي أعلن الاثنين يرتبط مباشرة بهذه القضية.

وعبر الرسام الذي يتعاون مع الصحيفة اليومية منذ أكثر من 20 عاما عن أسفه لأن "تبقى كل سنوات العمل تلك غير مكتملة بسبب رسمة واحدة -- لم تكن لي -- وما كان يجب نشرها على الإطلاق في أفضل صحيفة في العالم".

وتابع "في السنوات الأخيرة، بعض أفضل رسامي الكاريكاتير في الصحافة (...) خسروا عملهم لأن ناشريهم كانوا يجدونهم انتقاديين جدا تجاه (دونالد) ترامب".

وكتب شابات "ربما ينبغي علينا أن نبدأ بالشعور بالقلق (...) وأن نتمرد". وتابع أن "رسامي الكاريكاتير في الصحافة ولدوا مع الديمقراطية، وعندما تتهدد الحريات، هم أيضا يكونون مهددين".

من جانبه، كتب المسؤول عن قسم الافتتاحيات في نيويورك تايمز جايمس بينت/ في تغريدة على تويتر أن الصحيفة ترغب في مواصلة العمل مع باتريك شابات في المستقبل ومع هنغ كيم سونغ، رسامها الآخر الشهير، وإنما بصيغ جديدة.