نيويورك بلا فحم في 2020

أقرت الجهات التنظيمية المعنية بالبيئة في ولاية نيويورك الأميركية قواعد تهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء من خلال منعها من حرق الفحم في الولاية بحلول نهاية 2020.

وقال أندرو كومو حاكم نيويورك، الذي ينتقد بشدة دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع الفحم، في بيان إن القواعد الجديدة لخفض استخدام الكربون في الولاية ستحقق وعده في عام 2016 بالتوقف نهائيا عن استخدام الفحم بحلول عام 2020.

واستخدم الفحم في توليد أقل من واحد بالمئة من الكهرباء في نيويورك عام 2017.

وإلى جانب القواعد المتعلقة بالكربون اقترحت إدارة حماية البيئة في نيويورك هذا العام قواعد للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من محطات الكهرباء الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي ويتم تشغيلها في أوقات زيادة الطلب.

وقال كومو إن قواعد الحد من الانبعاثات ستقرب الولاية من الوصول إلى "الاتفاق الأخضر الجديد" الذي أعلنه في 2019 ويقتضي ألا يسبب توليد الكهرباء أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

وذكرت بيانات اتحادية أن الولاية تعتزم أيضا استخدام موارد الطاقة المتجددة لتوليد 70 بالمئة من الكهرباء بحلول عام 2030. وتنتج نيويورك في الوقت الراهن نحو 30 بالمئة فقط من الكهرباء من الموارد المتجددة.