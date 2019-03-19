رئيسة وزراء نيوزيلندا: 'السلام عليكم'

افتتحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن جلسة طارئة للبرلمان بتحية "السلام عليكم" نطقتها بالعربية، متوعدة منفذ مجزرة استهدفت الجمعة مسجدين في مدينة كرايستشيرش، بـ"كل قوة القانون".

وأضافت أن المتطرف الأسترالي برينتون تارنت الذي ألقت قوات الأمن النيوزيلندية القبض عليه عقب تنفيذه أسوأ مجزرة في تاريخ بلدها "سعى من عمله الإرهابي إلى الحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبدا أذكر اسمه".

وأوضحت "إنه إرهابي. إنه مجرم. إنه متطرف ... عندما أتكلم، سيكون بلا اسم".

وتارنت، مدرب اللياقة البدنية السابق البالغ من العمر 28 عاما، جاهر بكونه فاشيا من دعاة تفوق العرق الأبيض.

ومثل تارنت السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل بعدما أطلق النار داخل مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 50 شخصا وجرح 50 آخرين.