نيوزيلندا تحظر الأسلحة نصف الآلية

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الخميس أن بلادها ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة.

ويأتي الإعلان بعد أسبوع على مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش جنوبي البلاد خلال صلاة الجمعة، في أسوأ حادث قتل جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي "تغير تاريخنا للأبد يوم 15 آذار/مارس. والآن ستتغير قوانينا أيضا. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا".

وأوضحت أن سيجري حظر "كافة الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي" على مسجدي النور ولينوود.

وأردفت قائلة "سنحظر كل الأسلحة النصف آلية من النوع العسكري. كما أننا سنحظر بنادق الهجوم"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع أي اندفاعة محتملة نحو شراء الأسلحة قبل دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.

وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 نيسان/أبريل وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها.

وتابعت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أميركي).

ويوجد في نيوزيلندا التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينها حوالي 13500 سلاح نصف آلي.

ويملك غالبية المزارعين في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ أسلحة يستخدمونها في قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.