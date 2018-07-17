نيوجيرزي.. رصاصة طائشة تقتل طفلة نائمة في سريرها

أفادت السلطات في ولاية نيوجيرزي بأن طفلة في التاسعة من عمرها لقيت مصرعها بينما كانت نائمة عندما اخترقت رصاصة طائشة جدران منزل أسرتها وأصابتها.

ووقع إطلاق نار على مسافة غير بعيدة من منزل الضحية جنيفر تريجو، في مدينة بريدجتون.

وأوضحت الشرطة أن الطلقات النارية أصابت عددا من السيارات إلى جانب المنزل الواقع على بعد 64 كيلومترا تقريبا جنوب فيلادلفيا.

واخترقت رصاصة الحائط الخلفي للمنزل ثم غرفة نوم الطفلة لتستقر في جسدها الصغير.

ونقلت تريجو إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها بعد وصولها بقليل.

وقال أحد سكان المنطقة إن الشارع الذي يقع فيه المنزل يعد منطقة محايدة بين عصابتين متناحرتين في بريدجتون التي يقطنها 25 ألف شخص تقريبا.

وعرضت مكافاة قيمتها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى القاتل.