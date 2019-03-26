نيوجيرزي تجيز 'القتل الرحيم'

أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فِلْ مورفي الاثنين أنه سيوافق على مشروع قانون يسمح للأطباء بإعطاء أدوية قاتلة للمصابين بمرض عضال الذين يرغبون في وضع حد لحياتهم.

وقال مورفي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، الاثنين إن "السماح للمصابين بمرض لا علاج له والمواطنين على فراش الموت يمنحهم كرامة اتخاذ قرارات في آخر أيامهم وفق ضمائرهم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأضاف "أتطلع إلى توقيع مشروع القرار ليصبح قانونا" في الولاية.

وأقر مجلس نواب نيوجيرزي قبيل تصريحات حاكم الولاية مشروع قانون "المساعدة الطبية على الموت للمصابين بمرض عضال" بموافقة 41 نائبا ومعارضة 33 آخرين.

ووافق مجلس شيوخ الولاية على المشروع بعد دقائق من المصادقة عليه في الغرفة السفلى لمجلس الولاية، بـ21 صوتا داعما و16 صوتا معارضا.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد أن يوقعه مورفي بأربعة أشهر.