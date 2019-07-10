نينتندو تعلن عن جهاز ألعاب "Switch Lite"

أعلنت شركة "نينتندو" عن إطلاق جهاز "Nintendo Switch Lite" كنسخة أرخص من الجهاز السابق "Nintendo Switch" لكن دون خاصية ربطه بجهاز التلفزيون.

الجهاز الجديد يذكرنا بما قدمته الشركة في أوائل التسعينيات، حيث انتشر جهاز "Gameboy" بشكل واسع.

سعر الجهاز الجديد يبلغ 200 دولار، أي أرخص من "Nintendo Switch" بمائة دولار، وأصغر حجما مقارنة بالسابق، حجم شاشته يبلغ 5.5 إنشات بوضوح 720 بيكسل، لكن تقديم النسخة الجديدة لا يعني توقف إنتاج "Nintendo Switch" الذي بيعت منه 34 مليون وحدة حول العالم خلال أول عامين على إطلاقه.

وأطلق هذا الجهاز حوارا حول توقف الشركة عن تصنيع "Nintendo 3DS" لكن العديدين استبعدوا احتمالية حصول ذلك.

ويحوي "Nintendo Switch Lite" سعة تخزين داخلية تبلغ 32 غيغابايت مع إمكانية إضافة شريحة microSD والاتصال بالواي فاي، لكن المستخدمين لن يتمكنوا من الاتصال بسماعات رأس أو أذن فعلة بالبلوتوث، أي كما كان الحال عليه مع جهاز "Nintendo Switch".