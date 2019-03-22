نيمار يواجه عقوبة الإيقاف

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجمعة رسميا للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا تهمة إهانة حكام مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وذكر "يويفا" في بيان على موقعه الرسمي أن التحقيق الذي فتح بحق نيمار في 13 آذار/مارس الجاري، أفضى لإطلاق مسار تأديبي بحق اللاعب، لكنه لم يحدد تاريخ اتخاذ قرار بشأنه.

إلا أن الاتحاد القاري ذكر في بيانه البند "15 د" من القانون التأديبي الذي يورد عقوبة "الإيقاف لثلاث مباريات أو فترة أخرى لإهانة" الحكم، ما يعني أن نيمار قد يعاقب بالإيقاف لهذه الفترة.

وكان نيمار قال عبر حسابه على "إنستغرام" إن "حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم"، تعبيرا عن اعتراضه على ركلة الجزاء، التي منحت لمانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة من المباراة، وأدت لخروج الفريق الفرنسي.

يذكر أن لاعب باريس سان جرمان السابق العاجي سيرج أورييه أوقف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد القاري في آذار/مارس 2015 بسبب عبارات استخدمها بحق الحكام على وسائل التواصل.