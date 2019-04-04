نيمار يغازل نتانياهو: سأزور إسرائيل

وعد نجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار بتلبية دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة إسرائيل، وذلك بحسب ما جاء في شريط فيديو نشره الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وأورد الرئيس الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، ويبدو أن الجزء الأول منه التقط على هامش زيارته إسرائيل هذا الأسبوع.

وأظهر القسم الأول من الشريط بولسونارو مبتسما قبل أن يعطي الكلام لنتانياهو الواقف بجانبه، فتوجه الأخير بالإنكليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا بالقول "رجاء، عليكما أن تزورانا. أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضروا الجميع معكما!".

وفي الجزء الثاني من الشريط نفسه، ظهر نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وهو يرد على الدعوة بالقول بالإنكليزية "مرحبا بيبي (نتانياهو) وبولسونارو. أشكرك على دعوتك. إسرائيل ، نحن قادمان!".

وأظهر الشريط ميدينا وهو يرد بدوره إيجابا على الدعوة.

وحل بولسونارو الذي أدى اليمين رئيسا للبرازيل في كانون الثاني/يناير، في إسرائيل الأحد في زيارة لثلاثة أيام، تخللتها زيارته حائط المبكى في القدس برفقة نتانياهو، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة للمكان برفقة رئيس وزراء إسرائيلي.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ 23 كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لإصابة في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة لباريس سان جرمان ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا. وأعلن ناديه الثلاثاء أن اللاعب سيبدأ الأربعاء خوض تمارين بشكل اختباري، مؤكدا أن "تحسن نيمار من إصابته يتقدم بشكل جيد".